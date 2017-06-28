В Верховажском районе браконьер застрелил лосиху, у которой недавно родились телята

В Верховажском районе полицейские задержали браконьера, который занимался охотой на федеральной дороге «Москва – Архангельск» и застрелил лосиху. У животного недавно появились телята.

Поздним вечером на 638 км трассы Москва-Архангельс местный житель, проезжавший мимо, заметил лежащего на обочине лося. Неподалеку от животного стоял автомобиль марки «Форд». Увидев мужчину, водитель «Форда» поспешил уехать, а очевидец поспешил сообщить о происшествии егерю.

Егерь определил, что животное на дорогу не выходило, было застреляно рядом с дорожным полотном. Об инциденте сообщили в ГИБДД, на место происшествия вызвали полицию.

Задержать автомобилиста удалось по горячим следам, при нем было нарезное оружие. По мнению полицейских, мужчина охотился на обочине вдоль дороги, а забрать тушу уже отстрелянного животного ему помешали случайные свидетели.

- Налицо все факты не только явного браконьерства, но и прямой угрозы людям. Неизвестно, как могло повести себя раненое животное. Кроме того, стрельба производилась в зоне автомобильной дороги. Возможно, только благополучное стечение обстоятельств помогло избежать человеческих жертв. Подобные безответственные действия граждан подвергают опасности жизнь и здоровье других людей и их необходимо жестко пресекать. Браконьер воспользовался ситуацией, когда животные, спасаясь от мошкары, выходят из леса на открытые проветриваемые пространства. По нашим ощущениям, это вовсе не случайная встреча вышедшего из леса лося с водителем, у которого с собой оказалось охотничье оружие, а целенаправленный, преднамеренный способ незаконной добычи с учетом сезонной особенности поведения животных, - отметил заметитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Охотник признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».