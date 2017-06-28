В Верховажском районе браконьер застрелил лосиху, у которой недавно родились телята

28.06.2017 [Общество]

В Верховажском районе полицейские задержали браконьера, который занимался охотой на федеральной дороге «Москва – Архангельск» и застрелил лосиху. У животного недавно появились телята.

Поздним вечером на 638 км трассы Москва-Архангельс местный житель, проезжавший мимо, заметил лежащего на обочине лося. Неподалеку от животного стоял автомобиль марки «Форд». Увидев мужчину, водитель «Форда» поспешил уехать, а очевидец поспешил сообщить о происшествии егерю.

Егерь определил, что животное на дорогу не выходило, было застреляно рядом с дорожным полотном. Об инциденте сообщили в ГИБДД, на место происшествия вызвали полицию.

Задержать автомобилиста удалось по горячим следам, при нем было нарезное оружие. По мнению полицейских, мужчина охотился на обочине вдоль дороги, а забрать тушу уже отстрелянного животного ему помешали случайные свидетели. 

- Налицо все факты не только явного браконьерства, но и прямой угрозы людям. Неизвестно, как могло повести себя раненое животное. Кроме того, стрельба производилась в зоне автомобильной дороги. Возможно, только благополучное стечение обстоятельств помогло избежать человеческих жертв. Подобные безответственные действия граждан подвергают опасности жизнь и здоровье других людей и их необходимо жестко пресекать. Браконьер воспользовался ситуацией, когда животные, спасаясь от мошкары, выходят из леса на открытые проветриваемые пространства. По нашим ощущениям, это вовсе не случайная встреча вышедшего из леса лося с водителем, у которого с собой оказалось охотничье оружие, а целенаправленный, преднамеренный способ незаконной добычи с учетом сезонной особенности поведения животных, - отметил заметитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Охотник признался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Тэги: браконьеры
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ищут свидетелей смертельного ДТП на Пошехонском шоссе
В Череповце на пенсионерку напал ее кот
Мэрия Череповца предложила предпринимательнице разместить аттракционы возле церкви
В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика
В Сямженском районе в реке обнаружили тело 8-летнего мальчика
4,7 млн рублей скрыл от налоговой руководитель Вологодского машиностроительного завода
Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников
В День города в Вологде автобусы будут ходить до двух часов ночи
Жители Вологды проголосовали за парк на улице Фрязиновской и против многоэтажной застройки в городе
В Бабаево дачники нашли на участке снаряд времен Великой Отечественной войны
27.06.2017 [Общество]

Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения

1512
0
26.06.2017 [Общество]

Вологда отметила 870-летие со дня основания

1460
0
22.06.2017 [Общество]

Семи районам Вологодской области области передали полномочия по содержанию скотомогильников

2207
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Верховажском районе браконьер застрелил лосиху, у которой недавно родились телята
В Вологде детские и взрослые стоматологические клиники объединят в одну
В центре Череповца во время ремонтных работ украли газовые трубы
Сбербанк и АО «Концерн «НПО «Аврора» подписали на МВМС-2017 соглашение о стратегическом сотрудничестве
В Вологде задержали жителя Архангельской области, который приехал в город за наркотиками
Вологжане могут выиграть путевку в санаторий "Новый источник", поучаствовав в фотоконкурсе
"Музыкальная экспедиция" приедет в Вологодскую область
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

3686
0
28.06.2017 [БлогоVO]

Городят кто как может

687
0
28.06.2017 [Обзор Прессы]

Сильные дети наживаются на слабых

552
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика