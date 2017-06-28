В Вологде детские и взрослые стоматологические клиники объединят в одну

28.06.2017 [Общество]

В Вологде детские и взрослые стоматологические клиники объединят в одну - Вологодскую городскую стоматологическую поликлинику, сообщает пресс-служба правительства области. К такому решению чиновники пришли, проанализировав деятельность всех стоматологических клиник города.

- Преимущества в объединении следующие:  один хозяйствующий субъект с одним руководителем  и одной финансово-экономической службой. Соответственно, планирование всех закупок, расходных материалов, все вопросы оказания медицинской помощи будут решаться  на одной площадке Вологды,- рассказал заместитель начальника Департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

С его слов, реорганизация позволит внедрять новые методики в лечении стоматологических заболеваний, повышать доступность и качество специализированной помощи населению города.

- Создавая единое стоматологическое пространство, мы будем «стирать» грань между поликлиниками по прикреплению. Это единое предприятие. В плане оказания медицинской помощи это очень удобно. При этом мы не разделяем финансовые потоки за пациентов, которые существовали раньше. Вы понимаете, что система ОМС предполагает либо взаиморасчеты, либо расчеты по договорам. Все это полностью исчезает. Эта модель более простая и доступная,- добавил чиновник.

Руководить Вологодской городской стоматологической поликлиникой будет Анна Щапина. Сейчас она работает главным врачом в стоматологической поликлинике №1. Единая государственная стоматологическая служба начнет работать с 1 июля.

Сергей Бутаков заверил, что сокращений при объединении поликлиник среди медперсонала не произойдет. Часть административно-хозяйственного персонала реорганизация все-таки коснется.

Тэги: здравоохранение, стоматология
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