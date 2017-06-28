В центре Череповца во время ремонтных работ украли газовые трубы

28.06.2017 [Происшествия]

В Череповце во время проведения ремонтных работ в центре города украли 5 тонн газовых железных труб.

С заявлением о краже к правоохранителям обратился представитель подрядной организации. В беседе с оперативным дежурным мужчина рассказал, что при выполнении ремонтных работ у них пропали железные газовые трубы. Ущерб составил порядка 55 тысяч рублей.

Вскоре правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 41-летний мужчина и две женщины 53 и 30 лет.

- В разговоре с полицейскими 53-летняя женщина призналась, что зачинщиком преступления стала именно она. Череповчанка рассказала, что проживает в доме рядом с территорией, где проводились ремонтные работы по замене труб. По ее словам, строительные конструкции лежали бесхозно и долгое время их никто не забирал. Накануне злоумышленница приехала с дочкой и сожителем на указанное место, и они увезли чужое имущество в пункт приема металлолома, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вырученные деньги в размере 30 тысяч рублей потратили на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража по предварительному сговору».

Тэги: кража
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