Сбербанк и АО «Концерн «НПО «Аврора» подписали на МВМС-2017 соглашение о стратегическом сотрудничестве

На VIII Международном военно-морском салоне МВМС-2017 Северо-Западный банк Сбербанка, филиал Сбербанка в Республике Индия и АО «Концерн «НПО «Аврора» заключили совместное соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо, управляющий филиалом Сбербанка в Республике Индия Алексей Кечко и генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора» Константин Шилов.

«Соглашение призвано обеспечить долгосрочное и взаимовыгодное развитие партнёрских отношений между сторонами сразу в двух регионах — в Индии и в Северо-Западном федеральном округе, что важно для развития нашего международного сотрудничества», — отметил Алексей Кечко.

«Научно-производственное объединение «Аврора» — перспективный и надёжный партнёр, и мы видим большой потенциал в развитии нашего взаимодействия на международном уровне», — подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо.

«Сбербанк «Всегда рядом», и в России, и в Индии. Надёжный, проверенный временем и делом партнёр», — прокомментировал Константин Шилов.