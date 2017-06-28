В Вологде задержали жителя Архангельской области, который приехал в город за наркотиками

Житель Няндомы приехал в Вологду, чтобы забрать наркотик из тайника, но был задержан полицейскими.

В дежурную часть городской полиции поступил звонок от местного жителя. Вологжанин пожаловался на неизвестного, который долго что-то искал рядом с гаражами недалеко от его дома. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона полиции, подозрительный мужчина был задержан.

В ходе проведения досмотра сотрудники полиции обнаружили у него сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик н-метилэфедрон весом 0,668 грамма.

Задержанный оказался 29-летним жителем Няндомы Архангельской области. Он рассказал оперативникам, что заказал наркотик через Интернет и приехал в Вологду, чтобы забрать покупку из тайника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств…). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.