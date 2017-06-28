Вологжане могут выиграть путевку в санаторий "Новый источник", поучаствовав в фотоконкурсе

"Новый источник" объявляет фотоконкурс, среди призов - путевка на неделю, домашний спортзал, набор косметики и много других призов.

Санаторий «Новый источник» - это природные минеральные источники, уникальные методики лечения болей в спине и суставах по доктору Бубновскому, отделение реабилитации после инфарктов, инсультов и операций, оздоровительные программы по снижению веса и антистресс. Бассейн, библиотека, кинозал, а вокруг огромная лесопарковая зона.



В фотоконкурсе «Хочу в «Новый источник» могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет. Один участник выставляет одно фото.



Для участия:



1. Сделать репост этой записи к себе на станицу, закрепить и не удалять до конца конкурса.

Вступить в группу санатория в социальных сетях:



- «ВКонтакте»



- «Facebook»



- «Одноклассники»



2. Сделать фото по теме «Мои источники здоровья»



3. Разместить фото на своей странице в любой из социальной сетей ВКонтакте , Фейсбуке, Одноклассники с хэштогом #хочувНовыйИсточник



Призы:



- Путевка на одного на неделю по программе «Оздоровительная»

- путевка на двоих по программе «Дом отдыха»

- домашний спортзал: гимнастический коврик, книга и диск с упражнениями от знаменитого доктора Бубновского

- набор иван-чая

- фруктовая корзина

- набор косметики от компании «ТианДе»

- сертификаты со скидками

- набор для скандинавской ходьбы

- большой сладкий пирог в форме сердца за приз зрительских симпатий по итогам голосования в интернете по лайкам!



Победителей определит жюри.



Более подробно о конкурсе - на сайте санатория http://istochnik35.ru



Подведение итогов конкурса 5 августа, в день 35-летия санатория!



#хочувНовыйИсточник

*Информация об организаторе, срокаx, количестве призов и порядке иx получения на сайте http://istochnik35.ru