Вологжане могут выиграть путевку в санаторий "Новый источник", поучаствовав в фотоконкурсе

28.06.2017 [Новости компаний]
Вологжане могут выиграть путевку в санаторий "Новый источник", поучаствовав в фотоконкурсе

"Новый источник" объявляет фотоконкурс, среди призов - путевка на неделю, домашний спортзал, набор косметики и много других призов.

Санаторий «Новый источник» - это природные минеральные источники, уникальные методики лечения болей в спине и суставах по доктору Бубновскому, отделение реабилитации после инфарктов, инсультов и операций, оздоровительные программы по снижению веса и антистресс. Бассейн, библиотека, кинозал, а вокруг огромная лесопарковая зона.

В фотоконкурсе «Хочу в «Новый источник» могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет. Один участник выставляет одно фото.

Для участия:


1. Сделать репост этой записи к себе на станицу, закрепить и не удалять до конца конкурса.
Вступить в группу санатория в социальных сетях:


- «ВКонтакте»

- «Facebook»

- «Одноклассники»


2. Сделать фото по теме «Мои источники здоровья»

3. Разместить фото на своей странице в любой из социальной сетей ВКонтакте , Фейсбуке, Одноклассники с хэштогом #хочувНовыйИсточник

Призы:

- Путевка на одного на неделю по программе «Оздоровительная»
- путевка на двоих по программе «Дом отдыха»
- домашний спортзал: гимнастический коврик, книга и диск с упражнениями от знаменитого доктора Бубновского
- набор иван-чая
- фруктовая корзина
- набор косметики от компании «ТианДе»
- сертификаты со скидками
- набор для скандинавской ходьбы
- большой сладкий пирог в форме сердца за приз зрительских симпатий по итогам голосования в интернете по лайкам!

Победителей определит жюри.

Более подробно о конкурсе  - на сайте санатория http://istochnik35.ru

Подведение итогов конкурса 5 августа, в день 35-летия санатория!

#хочувНовыйИсточник

 

*Информация об организаторе, срокаx, количестве призов и порядке иx получения на сайте http://istochnik35.ru

Тэги: новый источник
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