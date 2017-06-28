"Музыкальная экспедиция" приедет в Вологодскую область

28.06.2017 [Культура]

С 3 по 9 июля этого года в Вологодской области пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция». В рамках фестиваля прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, которые входят в сокровищницу мировой музыкальной классики, а также джазовые композиции. Исполнят их не менее известные музыканты из разных уголков мира: скрипачи Леонард Шрайбер (Бельгия) и Илья Коновалов (Израиль), альтист Тимур Якубов (Россия-Швейцария) и другие.

- Маршрут фестиваля - музыкально-исторический. Необычность его в том, что цикл концертов звёзд классической музыки мировой величины проводится в архитектурно-исторической среде, на импровизированных концертных площадках, позволяющих охватить и приобщить к высокому искусству большое количество вологжан, - рассказал заместитель Губернатора области Олег Васильев. 

Открытие фестиваля планируется провести на сцене Консисторского дворика Вологодского кремля. «Музыкальная экспедиция – 2017» также охватит Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Устюжну, усадьбу Хвалевское в Бабаевском районе. Кроме того, музыканты выступят на территории цеха производства конвертерной стали  ПАО «Северсталь» в Череповце  для работников завода накануне Дня металлургов.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» создан по инициативе известного российского виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова в 2014 году.

Борис Андрианов – один из ведущих российских музыкантов, идейный вдохновитель и руководитель проекта «Поколение звезд», в рамках которого проводятся концерты молодых талантливых музыкантов в разных городах и регионах России. За этот проект в 2009 году он был награжден Премией Правительства РФ в области культуры. В 2008 году в Москве состоялся первый в истории России виолончельный фестиваль, арт-директором которого является Борис Андрианов. В 2016 году музыкант удостоен звания Заслуженный артист России, сообщает пресс-служба областной филармонии.

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