В Вологодской области долги за электроэнергию управляющих компаний и ТСЖ за год выросли на 37,5%

Вологдаэнергосбыт намерен усилить сотрудничество с правоохранительными органами по долгам управляющих компаний. Так, за последний год долги за электроэнергию УК и ТСЖ Вологодской области выросли на 120,7 млн. руб. или 37,5%. Преимущественно рост обеспечили УК и ТСЖ Вологды и Череповца – их долги выросли почти на 110 млн руб. Рост задолженности УК в Череповце составил 28.1%, в Вологде 51,2%.

Большой рост долгов в Вожегодском, Харовском, Грязовецком, Череповецком, Кирилловском районах.

«Тенденция тревожная. Мы будем предпринимать меры для сокращения задолженности управляющих компаний, в том числе намерены тесно сотрудничать с правоохранительными органами с целью выявления фактов нецелевого использования денежных средств, - сказал заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» Игорь Слободин. – Подчеркну, что возбуждение уголовных дел и процедур банкротства мы рассматриваем не как самоцель, а как исключительную меру. Цель – получить деньги за потребленную электроэнергию, чтобы всё это в дальнейшем не попало в тарифы, и не легло бременем на добросовестных потребителей».

К слову, практики возбуждения уголовных дел в отношении руководителей и учредителей управляющих компаний, которые перестали исполнять договорные обязательства по оплате ресурсов, в России становится все больше. Так, например, 14 июня к 2,5 годам колонии суд приговорил руководителя двух управляющих компаний Орловской области, который на протяжении нескольких лет не перечислял поставщику электроэнергии средства, полученные от жителей, а тратил их на нужды своей компании

Между тем, в Минстрое РФ решается вопрос об исключении посредников при расчетах потребителей и ресурсоснабжающих организаций. «Граждане платят, а до ресурсников средства не доходят, - констатировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор страны Андрей Чибис. - Мы считаем, что на счет УК должны поступать только деньги за ее услуги: уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. А оплата за воду должна зачисляться на счета водоканала, за отопление — теплоснабжающей компании, за свет – его поставщику. Прямые расчеты с поставщиками позволят вывести из оборота управляющих компаний значительный объем не принадлежащих им средств. Как следствие, с рынка уйдут УК, заинтересованные не в управлении недвижимостью, а в обороте денежных средств».

О том, что подход к расчетам с партнерами у управляющих компаний действительно разный, говорят цифры. Например, по данным поставщика электроэнергии в тех же Вологде и Череповце есть примеры УК, которые добросовестно выполняют договорные обязательства. «Несмотря на проблемы с платежной дисциплиной населения, а так же на фоне значительных долгов большинства управляющих компаний областного центра перед поставщиками ресурсов, ООО УК «Вологодские инженерные системы и сети», ООО «Вологодские инженерные системы и сети», ООО «УК «СОЮЗ», ООО «УК «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО УО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО УК «ЦентрЖилСтрой», ООО УК «Верхний посад», ООО УК «Бывалово», ООО «ВоУК» находят возможность оплачивать поставленную электрическую энергию, что мы расцениваем как надёжные партнерские отношения», - говорит директор Вологодского филиала ПАО «Вологдаэнергосбыт» Андрей Бахтенко.

В Череповце энергетики с положительной стороны отметили ООО «ЖилКомфортСервис», ООО «Управдом Гарант», ООО «Горстройзаказчик». «Все УК имеют примерно равные возможности, работают на одном экономическом и юридическом поле, но одни рассчитываются, а другие копят долги», - отметил директор Череповецкого филиала ПАО «Вологдаэнергосбыт» Михаил Чунаев.

Узнать о том, есть ли у вашей управляющей компании задолженность, в том числе в динамике за несколько месяцев, можно на сайте Вологдаэнергосбыта. Если она не гасится, а только растет, то есть повод задуматься о надежности такой УК. Уже сейчас у жильцов многоквартирного дома есть право на общем собрании собственников принять решение о переходе на прямые платежи за ресурсы, минуя счета УК.