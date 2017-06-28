В Череповце аптека продавала лекарства по завышенной стоимости

28.06.2017 [Общество]

175 нарушений в ценообразовании на социально значимые товары обнаружила в Вологодской области прокуратура за последние полтора года. В результате 67 должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности.

Как отмечают в ведомстве, большинство нарушений выявлено в организациях, занимающихся продажей лекарственных средств и продуктов детского питания.

- Так, прокурорская проверка одной из аптек Череповца показала, что 17 наименований лекарств продавались по завышенной стоимости. Среди препаратов: дигоксин, индапамид, лоратадин и другие,- рассказал старший помощник прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ Максим Пегов.

Также прокурорская проверка показала, что в Вологде завышены цены на продукты питания в столовых при общеобразовательных организациях.

Тэги: лекарства
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