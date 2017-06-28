В Междуреченском районе планируют отремонтировать разрушенные участки дороги Илейкино – Шуйское

В Междуреченском районе планируют отремонтировать разрушенные грузовиками участки дороги Илейкино – Шуйское. На эти цели будет потрачено около 150 тысяч рублей, рассказал местным жителям председатель законодательного собрания области Андрей Луценко.

- Раньше, когда река была судоходной, можно было добраться до необходимого пункта на водном транспорте. Сейчас - только автомобильным, - рассказал спикеру областного парламента местный житель Геннадий Рогозин. - Крупные компании перевозят тяжелые грузы, разбивают покрытие, а ущерб не компенсируется. Раньше они сами помогали ремонтировать полотно, сейчас такой практики нет.

Трасса, о которой идет речь, включает в себя две дороги регионального значения: Вологда - Ростилово и Илейкино - Шуйское. На первой из них ремонтные работы проводились в третьем квартале 2016 года. На эти цели было выделено четыре миллиона рублей. В 2017 году на этой автодороге запланировано устройство электроосвещения в двух точках, одна из которых - в районе поселка Огарково, на что предусмотрено 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.

Что касается наиболее разрушенных участков дороги Илейкино - Шуйское, то по словам Андрея Луценко, их планируется отремонтировать за счет средств, которые выделит "Газпром инвест" в качестве компенсации ущерба, наносимого региональным дорогам.

- Из этих средств на ремонт дороги Илейкино – Шуйское планируется направить около 148 миллионов рублей. Сейчас специалисты Департамента дорожного хозяйства и транспорта области готовят проект соответствующего соглашения между заинтересованными сторонами, - пояснил Андрей Луценко.

До проведения ремонта проезд по этим дорогам будет обеспечиваться за счет средств, выделяемых на их содержание.