С 1 июля в России начнут выдавать электронные больничные

С 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому пациенты больниц и поликлиник смогут оформить больничные листки в электронном виде. Обращаясь в медицинскую организацию, работник имеет право выбирать между привычным «бумажным» листком нетрудоспособности и электронным листком.

«Электронный листок нетрудоспособности» оформляется только с письменного согласия пациента. После заверения врачом пациент получает номер больничного и передает этот номер работодателю. Работодатели и работники получают доступ к документу через специальный сервис.

Поэтапный переход на «электронные больничные» в Вологодской области начнется с Череповецкой городской поликлиники № 7 и Вологодской городской больницы № 2. также работает «горячая линия» и создан раздел на официальном сайте регионального отделения Фонда социального страхования. Среди плюсов «электронного листка нетрудоспособности» называют снижение затрат на изготовление бумажных бланков, исключение случаев страхового мошенничества. Кроме того, такой больничный нельзя потерять, а врачи будут тратить меньше времени на его оформление.

Добавим, что с 1 июля также изменится порядок выплаты пособий работающим вологжанам. Рассчитывать и выплачивать их будут не работодатели, а региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Кроме Вологодской области на «прямые выплаты» перейдут еще несколько субъектов страны.