В Вологде два ларька незаконно торговали алкоголем в День молодежи

Нарушения закона были выявлены полицейскими во время рейда по торговым точкам Вологды 27 июня, сообщает областное управление МВД.

В этот день, согласно региональному закону, полностью запрещена продажа спиртного на территории всей области. Вопреки этому требованию, продавцы двух торговых павильонов на улицах Слободская и Некрасова все же реализовали алкогольные напитки. В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Санкции данной статьи предусматривают выплату штрафа в сумме до 2 тысяч рублей и изъятие алкогольной продукции.