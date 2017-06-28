Топливно-энергетический комплекс Вологодской области сдадут в аренду «Газпром теплоэнерго»

28.06.2017 [Экономика]

Вологодская область передаст в долгосрочную концессию весь топливно-энергетический комплекс региона, сообщает сайт регионального правительства. Такую задачу членам правительства и представителям муниципальных образований области накануне поставил губернатор Олег Кувшинников.

Согласно стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2020 года, в концессию должны быть переданы не менее 80% коммунальной инфраструктуры. На территории Вологодской области одним из крупнейших концессионеров станет АО «Газпром теплоэнерго». Предприятие уже сейчас занимается эксплуатацией и реконструкцией тепловых сетей в Череповце и пяти районах Вологодской области.

- Проект успешно реализуется с 2013 года, объем вложенных инвестиций в коммунальную инфраструктуру уже превышает 1 миллиард рублей. За это время у нас были как трудности, так и позитивные моменты, однако теплоснабжение города Череповца всегда осуществлялось в устойчивом режиме, без крупных аварий и других чрезвычайных ситуаций, - подчеркнул Олег Кувшинников.

По словам главы региона, в 2013 году был заключен договор аренды и сейчас стороны вплотную подошли к заключению концессионного соглашения. Олег Кувшинников обратил внимание собравшихся на то, что окончательную редакцию соглашения необходимо доработать к 5 июля.

- Уже на следующей неделе в Москве мы подписываем Протокол о намерениях с членом правления компании «Газпром» Владимиром Марковым,- анонсировал губернатор. – В соответствии с регламентом этим документом мы запускаем процесс, который завершится заключением итогового концессионного соглашения.

Отметим, что под концессией обычно понимается уступка государством на определенный срок своих имущественных прав и прав на отдельные виды хозяйственной деятельности частным компаниям на определенных условиях.

Тэги: теплоэнергия, Газпром
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