В Череповце 72-летнего пенсионера приговорили к условному сроку за распространение детской порнографии

28.06.2017 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 72-летнему мужчине, распространявшему через интернет детскую порнографию.

Уголовное дело было направлено в суд в апреле этого года. Напомним, что пенсионер обвинялся в распространении фотографий порнографического характера через личный почтовый ящик. Кроме того, мужчина незаконно хранил дома оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества, которые были изъяты сотрудниками полиции во время обыска.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, предъявленные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  частью 2 статьи 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних…), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и  частью 1 статьи  222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штраф в 5 тысяч рублей.

Тэги: нарушения, порнография, приговор
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