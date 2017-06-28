В Великом Устюге установили памятник мастеру черни Евстафию Шильниковскому

28.06.2017 [Культура]
В Великом Устюге установили памятник мастеру черни Евстафию Шильниковскому

В Великом Устюге завершились работы по установке на улице Набережной бронзового памятника мастеру художественной черни по серебру Евстафию Шильниковскому. Он изображен с тростью в руках, на скамейке, форма которой визуально приближена к существовавшим в прошлом уличным скамейкам города. Рядом лежит этюдник, олицетворяющий образ художника.

Евстафий Павлович Шильниковский родился в 1890 году под Великим Устюгом. Учился в рисовальных классах Ярославля, в Пензенском художественном училище, в Петербургской Академию художеств. Вернувшись в Великий Устюг, работал инструктором изобразительного искусства при отделе образования и художником-декоратором в народном театре. В 1920—1937 годах Шильниковский трудится в устюжской газете «Советская мысль». В 1932 году Евстафий Павлович одним из первых вступает в созданный Союз художников СССР. С 1936 года его приглашают на должность художественного руководителя артели «Северная чернь». Благодаря всемирной славе, «Северная чернь» постоянно получает правительственные заказы, большинство из которых выполняется по рисункам Шильниковского. На предприятии выпускаются произведения, посвященные почти всем значительным событиям (например, подвигу папанинцев, 800-летию Москвы, юбилею воссоединения Украины с Россией, покорению космоса).

Памятник городу подарил предприниматель, почетный гражданин Великоустюгского района Виктор Чучин. Ранее при содействии Виктора Николаевича в  Великом Устюге был установлен памятник другому знаменитому земляку – Тимофею Хабарову. 

Торжественное открытие композиции запланировано в юбилейный день рождения Великого Устюга, сообщает администрация Великоустюгского района.

Тэги: памятник
Фото администрации Великоустюгского района
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