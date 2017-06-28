На каждого жителя Вологодской области в год приходится по 7,5 литров выпитого спирта

7,56 литров спирта «выпил» в 2016 году каждый житель Вологодской области. Такая цифра получается, если весь объем потребленного жителями региона алкоголя разделить на количество населения.

Круглый стол, на котором обсуждалась проблема пагубного потребления алкоголя среди населения, состоялся накануне в областной Общественной палате. Участниками встречи стали руководители общественных организаций, пропагандирующие трезвый образ жизни, депутаты законодательного собрания, ученые и врачи областных больниц, сообщает сайт областного правительства.

- Сейчас в наркологической службе области на учете состоят более 11 тысяч человек, - рассказывает главный врач главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №1» Алексей Стародубцев, — а всего по России почти 2 миллиона! Тем не менее, уровень потребления алкоголя снижается третий год подряд. На сегодняшний момент в Вологодской области употребляют спиртных напитков даже меньше, чем в среднем по стране. Если приводить данные за 2016 год, то в области показатель составил 7,56 литра спирта на душу населения, а в России - 11,7 литров.

По итогам встречи участники круглого стола приняли решение: вологодские парламентарии должны доработать проект закона, по которому 11 сентября — Всероссийский день трезвости — станет днем без алкоголя в Вологодской области. В ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение в Законодательное собрание области и Общественную палату Российской Федерации. Это будет уже четвертый день в году, когда продажа спиртных напитков будет приостановлена. Напомним, ранее региональным законом запретили продавать спиртное в Вологодской области 1 июня, 1 сентября и 27 июня.

В тему

Больше всего спиртных напитков в России пьют в Магаданской области, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Показатель потребления в 2016 году там составил более 14 л чистого спирта на душу населения. В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми — в них показатель превысил 13 л. Московская область стала чемпионом по потреблению пива — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Минимальные продажи водки и пива зафиксированы в Ингушетии и Чечне.