"Белозерский леспромхоз" планирует вложить около 350 млн рублей в модернизацию лесопильного завода

27.06.2017 [Экономика]

"Белозерский леспромхоз" планирует модернизировать  ныне действующий в районе лесопильный завод. Это позволит фирме  увеличить объемы производства сухих хвойных пиломатериалов  до 100 тысяч кубометров в год. 

В рамках реализации этой инициативы предусмотрено строительство здания АБК и котельной, инженерных сетей, реконструкция производственных линий, организация складского хозяйства. Предполагаемый объем инвестиций – около 350 миллионов рублей.

По словам руководства предприятия, запуск нового производства позволит повысить качество выпускаемой продукции, перейти на безотходное производство и повысить энергетическую эффективность производственной площадки.

Отметим, что сегодняшнее заседание инвестсовета прошло в рамках второй региональной инвестиционной сессии, посвященной улучшению бизнес – климата. Члены совета одобрили реализацию проекта «Белозерского леспромхоза» и рекомендовали инициаторам подготовить необходимый пакет документов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Тэги: лесопромышленный комплекс
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