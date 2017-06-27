"Белозерский леспромхоз" планирует вложить около 350 млн рублей в модернизацию лесопильного завода

"Белозерский леспромхоз" планирует модернизировать ныне действующий в районе лесопильный завод. Это позволит фирме увеличить объемы производства сухих хвойных пиломатериалов до 100 тысяч кубометров в год.

В рамках реализации этой инициативы предусмотрено строительство здания АБК и котельной, инженерных сетей, реконструкция производственных линий, организация складского хозяйства. Предполагаемый объем инвестиций – около 350 миллионов рублей.

По словам руководства предприятия, запуск нового производства позволит повысить качество выпускаемой продукции, перейти на безотходное производство и повысить энергетическую эффективность производственной площадки.

Отметим, что сегодняшнее заседание инвестсовета прошло в рамках второй региональной инвестиционной сессии, посвященной улучшению бизнес – климата. Члены совета одобрили реализацию проекта «Белозерского леспромхоза» и рекомендовали инициаторам подготовить необходимый пакет документов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.