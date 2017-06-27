С 1 июля в Вологде изменится маршрут автобуса №28

В Вологде с 1 июля изменится маршрут автобуса №28. Конечной его остановкой станет перекресток Беляева-Петрозаводская, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас автобус №28 курсирует между Прилуками и Лостой. По информации перевозчика, на участке от улицы Текстильщиков до Лосты пассажиропоток минимальный, автобусы загружены всего на 9 %. Именно поэтому было предложено изменить маршрут на этом отрезке. Чиновники городской администрации идею перевозчика поддержали.

- Район улицы Петрозаводской сейчас активно развивается. Там много жилых домов, школы, детские сады. Недавно именно в этот район переехала служба судебных приставов, это учреждение, куда обращаются многие вологжане, и необходимо обеспечить его транспортную доступность. На данный момент автобус останавливается на перекрестке Текстильщиков - Беляева, и людям приходится идти туда. Предлагаемая нами остановка по расположению более удобна для большинства местных жителей, - пояснил начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

На перекрестке улиц Беляева и Петрозаводская уже оборудована остановка, также установлены соответствующие знаки.

Добраться из 6 микрорайона до домов, расположенных на Московском шоссе в районе остановки «Горка», можно будет на автобусе № 20. Он курсирует по маршруту «ВПЗ – Можайского – Лоста». В связи с внесенными изменениями с 1 июля работа автобуса будет продлена до 22.30. На маршруте будут действовать все городские проездные: общегражданский, школьный студенческий, а также "Поддержка" и "Забота".