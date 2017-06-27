До конца 2017 года у каждого района и города Вологодской области должен появиться инвестиционный паспорт

27.06.2017 [Экономика]

Районы и города Вологодской области до конца 2017 года должны представить свои инвестиционные паспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. По мнению властей, это поможет актуализировать ресурсы, которые необходимы для привлечения инвесторов в область.

- Нам очень важно понимать, какими ресурсами мы обладаем для привлечения инвестора: площадки, инструменты, приоритетные направления. Также представим идею создания реестра инвестиционных проектов. На сегодняшний день такого реестра нет, - пояснил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

По его словам, объем привлекаемых в регион инвестиций постоянно растет. Так, например, в прошлом году область привлекла 120 млрд. рублей - это почти на 40% больше, чем в 2015 году.

- Сегодня проходит вторая инвестиционная сессия, на которой мы обсуждаем дальнейшие шаги. Мы презентовали «дорожную карту» на 2017 год, которая родилась по итогам первой сессии. В ней порядка 80 различных мероприятий: маркетинговые, образовательные, дискуссионные, - рассказал Антон Кольцов.

В рамках сессии также были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По итогам прошлого года Вологодская область заняла 36 место, улучшив свое положение по сравнению с предыдущим годом на 12 позиций.

Тэги: инвестиции
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