Жителя Вытегорского района, убившего сожительницу из-за упреков по поводу зарплаты, приговорили к 9,5 годам колонии

Жителя Вытегорского района признали виновным в убийстве сожительницы и приговорили к 9,5 годам лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, трагедия произошла 8 апреля этого года в квартире дома в поселке Депо Вытегорского района. Хоязйка жилища поссорилась с ее 43-летним сожителем. Женщина упрекнула мужчину в том, что он не имеет постоянной работы, не приносит домой зарплату и злоупотребляет спиртным. Подозреваемый схватил нож и ударил им «обидчицу» в грудь. Тело 48-летней хозяйки квартиры нашли в этот же день около 6 часов утра на месте конфликта.

Позднее мужчина сознался в убийстве. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.