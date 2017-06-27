Жителя Вытегорского района, убившего сожительницу из-за упреков по поводу зарплаты, приговорили к 9,5 годам колонии

27.06.2017 [Происшествия]

Жителя Вытегорского района признали виновным в убийстве сожительницы и приговорили к 9,5 годам лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, трагедия произошла 8 апреля этого года в квартире дома в поселке Депо Вытегорского района.  Хоязйка жилища поссорилась с ее 43-летним сожителем. Женщина упрекнула мужчину в том, что он не имеет постоянной работы, не приносит домой зарплату и злоупотребляет спиртным. Подозреваемый схватил нож и ударил им «обидчицу» в грудь. Тело 48-летней хозяйки квартиры нашли в этот же день около 6 часов утра на месте конфликта.

Позднее мужчина сознался в убийстве. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тэги: убийство
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