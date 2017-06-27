Двое жителей Череповца фиктивно прописывали мигрантов в своих квартирах

В Череповце полицейские обнаружили две «резиновые» квартиры, в которых фиктивно прописывали мигрантов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Владелец одной из квартир, 51-летний череповчанин, признался оперативникам, что в период с марта по июнь 2017 года за определенную плату зарегистрировал у себя в квартире 6 иностранных граждан.

Аналогичный факт был выявлен в Зашекснинском районе города металлургов. 48-летний мужчина занимался фиктивной постановкой мигрантов на учет с августа 2016 года. У него в квартире было зарегистрировано 10 иностранных граждан, не проживавших по месту прописки.

По данным фактам сотрудниками УМВД России по г. Череповцу возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина…). Владельцам квартир грозит до 3 лет лишения свободы.