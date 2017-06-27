Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения

27.06.2017 [Общество]

В Вологодской области продолжает реализовываться третий и четвертый этапы региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Из доклада заместителя прокурора Вологодской области Алексея Василькова на совместном совещании с правоохранительными органами, которое состоялось в минувшую пятницу, следует, что ситуация складывается неблагоприятная.

- Строительство объектов и переселение в рамках третьего этапа программы, согласно 185- му федеральному закону надлежало осуществить не позднее 31 декабря 2016 года. Однако сроки исполнения этого этапа программы грубо нарушены. По состоянию на 26 мая 2017 года в рамках третьего этапа переселено только 2150 граждан. Расселенная площадь составила только 32 тысячи квадратных метров. Оценка выполнения этапа составляет всего около 89%,- рассказал Алексей Васильков.

На территории нескольких районов третий этап программы еще не реализован. Это Вытегорский, Кирилловский и Сокольский район, причем в городе Кадникове и городе Кириллове процент его выполнения составляет 33 и 42% соответственно.

В рамках четвертого этапа еще 3117 граждан в срок до 1 сентября нужно пересилить из аварийных домов. Общая площадь их составляет около 49 тысяч квадратных метров.

По состоянию на конец мая процент выполнения последнего этапа программы составил лишь 54%.

 

Тэги: дома для переселенцев, квартиры для переселенцев
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