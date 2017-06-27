В Белозерске ночью загорелось здание районного суда

Пожар произошел сегодня, 27 июня, ночью в доме № 49 на Советском проспекте в Белозерске. В 1:35 сигнал о возгорании поступил в пожарную часть.

- Пожарный расчет выехал на место происшествия через две минуты, и в 1:44 возгорание было локализовано, - сообщила заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области Валентина Лодыгина.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Повреждены оконный блок и внутренняя отделка помещения. Причина пожара - неисправность электропроводки. Пострадавших нет.