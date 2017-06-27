«ФосАгро» инвестирует более 3 млрд рублей в реконструкцию железнодорожного комплекса в Вологодской области

27.06.2017 [Экономика]

Компания «ФосАгро» планирует инвестировать более 3 млрд рублей в реконструкцию железнодорожного комплекса «Криолит» и строительство собственных соединительных ж/д путей.

В перспективе возросшие мощности предприятия потребуют большего количества сырья, поэтому компания ведет работу над повышением эффективности транспортной инфраструктуры. Реализация нового инвестиционного проекта позволит расширить транспортные коридоры и обеспечить  беспрепятственное прохождение составов с сырьем со станции «Апатит» на станцию «Нелазское» и отгрузку готовой продукции на экспорт в порты Балтики, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Проект подразумевает три этапа строительства общей стоимостью свыше 3, 172 миллиардов рублей. Сегодня на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области ему был присвоен статус «масштабного инвестиционного проекта», который позволяет получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

- Компания «ФосАгро» сделала ставку именно на череповецкую промышленную площадку. Решение по консолидации активов в Череповце свидетельствует о комфортном инвестиционном климате и безусловной поддержке проектов компании со стороны руководства области, - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.  – «ФосАгро» становится крупнейшим налогоплательщиком и инвестором Вологодской области. Мы прогнозируем увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.

Напомним, что в 2017 году планируется завершение инвестиционной программы компании «ФосАгро» по строительству третьего высокотехнологичного производства аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год, а также нового агрегата по выпуску гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год.

Тэги: инвестиции, Фосагро
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