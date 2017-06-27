МТС поймала в 4G-сети еще 50 населенных пунктов Вологодчины

Найти информацию за долю секунды, загрузить видео на скорости до 75 Мбит/с в 4G-сетях МТС теперь могут около 940 тысяч жителей, то есть 80% населения Вологодской области. С начала года оператор обеспечил высокоскоростным мобильным интернетом еще 50 населенных пунктов.

Из районных центров области охвачены Белозерск, Никольск, Вытегра, Харовск, Кадуй, Шексна, Липин Бор, Кичменгский Городок и село имени Бабушкина. Также за несколько месяцев было расширено покрытие сети 4G в тех городах, где она была запущена ранее: в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Соколе, Кириллове, Грязовце, Тотьме, Бабаево.

«Быстрый мобильный интернет по-настоящему востребован в Вологодской области. За год объем данных, передаваемых в наших 4G-сетях, вырос в семь раз, что является этому наглядным подтверждением. Поэтому мы продолжаем строить сеть 4G, охватывая все больше городов, посёлков, сёл и деревень, а благодаря использованию технологии LTE-1800 мы можем делать это быстрее и обеспечивать лучшее качество связи в помещениях. Только за шесть месяцев 2017 года мы увеличили количество базовых станций «четвертого поколения» в 2,5 раза, и строительство продолжается», – прокомментировал технический директор филиала МТС в Вологодской области Андрей Бушуев.

Жители Вологды пользуются 4G-интернетом МТС с июля 2014 года. В 2015 году оператор увеличил количество базовых станций, что обеспечило доступ к сети «четвертого поколения» в Череповце, Соколе и Бабаево. Дальнейшее быстрое расширение покрытия 4G стало возможным благодаря строительству базовых станций LTE-1800, работающих на так называемых «голосовых частотах». Диапазон частот 1800 МГц действует на больших расстояниях и позволяет разворачивать 4G-сеть в кратчайшие сроки. Пользоваться интернетом дома, на работе, в магазине становится еще удобнее, потому что сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения. К тому же, большинство современных гаджетов поддерживают именно этот стандарт связи.

Полный перечень населенных пунктов, где в 2017 году появилась сеть 4G МТС:

Бабаевский район: Торопово

Бабушкинский район: село имени Бабушкина, Миньково, Рысенково

Белозерский район: Белозерск

Вашкинский район: Липин Бор

Великоустюгский район: Ломоватка

Вологодский район: Новый Источник, Майский, Можайское, Лоста, Грибково, Семёнково, Васильевское, Федотово, Фетинино, Емельяново, Новленское, Хреново (центр активного отдыха в Стризнево), Никулино

Вытегорский район: Вытегра

Грязовецкий район: Палкино, Криводино, Гора

Кадуйский район: Кадуй

Кирилловский район: Никольский Торжок, Иванов Бор

Кичменгско-Городецкий район: Кичменгский Городок

Никольский район: Никольск

Сокольский район: Оларёво, Чекшино, Кадников

Тотемский: Юбилейный, Савино, Варницы

Харовский район: Харовск

Чагодощенский район: Сазоново, Оксюково,

Череповецкий район: Тоншалово, Малечкино, Починок, Мякса, Воскресенское, Ирдоматка, Владимировка, Харламовская, Борисово, Вичелово

Шекснинский район: Шексна, Шигоево