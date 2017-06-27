Наркопреступник, находящийся в федеральном розыске, попался на краже в Череповце

В Череповце сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

К правоохранителям поступило сообщение от дежурного о хищении продуктов в одном из супермаркетов на улице Юбилейной. Администратор магазина рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как покупатель спрятал под куртку три упаковки кофе и попытался пронести их неоплаченными мимо кассы. Сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя.

- В процессе составления административного материала выяснилось, что мужчина с мая 2017 года находится в федеральном розыске за совершение наркопреступления. В отношении гражданина 1983 года рождения ранее возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Мужчина был доставлен в отдел полиции, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Позднее также выяснилось, что в течение 2017 года череповчанин также совершил мелкое хищение продукции в одном из городских магазинов. Возбуждено уголовное дело.