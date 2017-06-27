В Череповецком районе трое подростков обкидали камнями поезд
В минувшие выходные в дежурную часть Череповецкого линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурной по станции Хемалда Вологодской области. Женщина рассказала, что на 478-ом километре перегона «Череповец-1 – Хемалда» трое подростков обкидывают камнями подвижной состав поезда.
На месте происшествия полицейские увидели троих детей, которые находились без контроля родителей в опасном для жизни и здоровья месте, рядом с железнодорожным полотном. Установлено, что они являются жителями Череповца, причем двум подросткам по 12 лет, третьему – 14 лет. Несовершеннолетние были переданы родителям.
- В данный момент возбуждено административное производство в отношении родителей подростков. В отношении них составлен административный материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - сообщает вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.