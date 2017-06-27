4,7 млн рублей скрыл от налоговой руководитель Вологодского машиностроительного завода

Руководитель Вологодского машиностроительного завода подозревается в сокрытии от налоговой денег организации, сообщает региональное управление следственного комитета. По данным Newsvo, речь идет об Олеге Усенко.

По версии следствия, в мае-июле 2015 года гендиректор ОАО «ВМЗ», зная о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах предприятия инкассовых поручениях, проигнорировал обязанности по уплате налогов и сборов. Мужчина организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «ВМЗ», и тем самым исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств возглавляемой им организации. Таким образом, он скрыл от взыскания почти 4,7 млн. рублей, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется следствие.

Напомним, что в январе 2015 года арбитражный суд Вологодской области признал ОАО «Вологодский машиностроительный завод» банкротом.