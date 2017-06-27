Вологодский стрелок Илья Марсов завоевал «бронзу» на международных соревнованиях

27.06.2017 [Спорт]

Вологжанин Илья Марсов, выступающий в составе сборной России на Первенстве мира по пулевой стрельбе,  завоевал бронзовую медаль.

На соревнованиях, которые в эти дни проходят в немецком городе Зуль , в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из положения лежа» (дистанция 50 метров) юниоры сборной России завоевали бронзовую медаль, сообщает официальный портал правительства Вологодской области. Отметим, что помимо мастера спорта Ильи Марсова, честь страны защищали мастер спорта из Москвы Андрей Головков, мастер спорта международного класса из Самарской области Евгений Ищенко. Спортсмены показали результат 1855.8 очка, заняв третье командное место. На втором месте расположилась сборная Норвегии, а возглавили протокол австрийские стрелки.

 

Тэги: стрельба
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