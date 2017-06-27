Вологодская область вошла в список регионов России, в которых работники чаще всего берут больничные

Вологодская область вошла в пятерку регионов России, в которых работники чаще всего берут больничные. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство здравоохранения.

Так, в прошлом году в Вологодской области на 100 работающих человек пришлось 59,9 листков нетрудоспособности. Это четвертый показатель по стране. Больше всего листов нетрудоспособности получили люди, проживающие в Ярославской области — 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100), следом за ними идут вологжане.

При этом реже всех уходили лечиться работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

Отметим, что в среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан.

Член общественного совета при минздраве Василий Власов полагает, что на число больничных, выданных в конкретном регионе, могут влиять самые разные факторы.