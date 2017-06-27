Житель Вологодского района вызвал участкового из-за семейной ссоры, а потом напал на него с ножом

27.06.2017 [Происшествия]

Житель деревни Борисово Вологодского района подозревается в угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 29 апреля этого года 41-летний мужчина вызвал полицейских для урегулирования семейного конфликта. Когда правоохранители приехали на место, увидели, что звонивший пьян и угрожает жене и дочери. Тогда участковый предложил дебоширу проехать с ним в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Однако мужчину такое предложение обидело, он достал из-под подушки нож и замахнулся им на полицейского.

Подобный инцидент произошел 8 июня этого года в поселке Огарково Вологодского района. Там на полицейского напал 20-летний молодой человек.

По версии следствия, пьяный мужчина был задержан полицейскими патрульно-постовой службы. При доставке его в отделение полиции, задержанный оказал сопротивление, в ходе которого несколько раз ударил в голову одного из правоохранителей. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Расследование обоих уголовных дел продолжается.

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