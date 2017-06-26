В Вологде в День города прошел парад оркестров «Фанфары Вологодского кремля»

26.06.2017 [Общество]

В День города в Вологде состоялся парад оркестров «Фанфары Вологодского кремля». В нем приняли участие 13 музыкальных коллективов, более 400 музыкантов из Вологды, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Великого Новгорода и других городов.

Все коллективы прошли маршем прошли по улице Мира до пересечения  с проспектом Победы. Разнообразная цветовая палитра в одежде музыкантов - от белой, светло-зеленой до ярко-красной, черной полностью соответствовала многообразию исполненной коллективами музыки: от классики до современной, от музыки из кинофильмов до рока.

Музыканты из коллектива «Brevis Brass Band» города Москвы прошли своим «маршем». Играя на инструментах, они пританцовывали.

Впервые вологжане смогли услышать оркестр волынщиков. Музыканты в клетчатых юбках сыграли на волынках шотландские напевы.

В параде оркестров участвовал единственный детский коллектив. «Образцовый духовой оркестр детской школы искусств» приехал из поселка Бавлень Владимирской области.

После музыкального марша часть коллективов проследовала на Кремлевскую площадь, часть «задержалась» на пересечении улиц Мира и проспекты Победы и подарила зрителям театрализованное представление.

Самым ярким выступлением стал номер Военного оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Они сыграли песню из кинофильма «Бандитский Петербург». Было все: и импровизированная река Нева, и корабль, проплывающий по ней, дымящий поезд, фейерверк. Воплотить задуманное музыкантам помогал танцевальный коллектив.

Финалом парада стал сводный оркестр, в исполнении которого на Кремлевской площади прозвучали «Да здравствует наша держава» и «Славься» Михаила Глинки.

Выступление «Фанфары Вологодского кремля» продолжилось большим трехчасовым концертом на площади Революции. С трех до шести часов вечера вологжане могли наслаждаться игрой музыкантов из разных городов.

Фото newsvo.ru
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