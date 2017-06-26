В Вологде за кражу осужден бывший сотрудник московского СИЗО

В Вологде вынесли приговор бывшему сотруднику московского СИЗО. Мужчина украл у заснувшего знакомого 840 тысяч рублей.

По версии следствия, в сентябре 2016 года 27-летний сотрудник московского СИЗО УФСИН России находился в командировке в Вологде. Ночью он отдыхал в баре в компании знакомого и его приятелей.

- В ходе распития спиртных напитков, когда один из мужчин уснул за столом, подсудимый осмотрел содержимое карманов его куртки и тайно похитил денежные средства в общей сумме 840 тысяч рублей. Ранее потерпевший одолжил деньги у приятеля на покупку автомашины, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Суд признал 27-летнего москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца условно.