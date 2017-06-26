Писатель и общественный деятель Исаак Подольный получил знак почетного гражданина Вологды

26.06.2017 [Общество]
Писатель и общественный деятель Исаак Подольный получил знак почетного гражданина Вологды

Профессор, ученый и общественный деятель Исаак Подольный получил знак почетного гражданина Вологды. Торжественное вручение состоялось в минувшую субботу во время церемонии открытия Дня города на Кремлёвской площади областной столицы.

Исаак Абрамович, в свою очередь, подарил губернатору Вологодской области сувенир.

- В 1947 году здесь праздновала Вологда 800 лет. Нам были вручены платочки, где вышито «800 лет Вологде». Я сегодня передаю этот сувенир вам,- сказал Исаак Подольный.

Олег Кувшинников сувенир принял, назвав его реликвией, и заверил, что платочек войдет в историю и будет передан музею города Вологды.

Отметим, что знаком почетного гражданина Вологды в День города также был награжден художник-реставратор Александр Рыбаков. Под его руководством специалистами были открыты и атрибутированы многие памятники вологодской иконописи 14-19 вв., благодаря чему созданы заново экспозиции древнерусского искусства в Устюженском, Вытегорском и Тотемском музеях, получили развитие экспозиционные залы в Череповецком, Вологодском, Кирилло-Белозерском и Великоустюжском музеях-заповедниках.

Еще трое вологжан во время торжественной церемонии получили медали «За заслуги перед Вологодской областью». Это заведующий отделением функциональной диагностики и ультразвуковых исследований Вологодской областной клинической больницы Александр Архипов, гендиректор вологодской кондитерской фабрики Раиса Иванова, директор Центра воспитательной работы и молодежной политики ВоГУ Борис Кишиев.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №8, Елена Люлина, за многолетний труд и высокие достижения в профессиональной деятельности была отмечена грамотой Законодательного собрания Вологодской области.

 

Тэги: День города
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