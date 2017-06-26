Вологда отметила 870-летие со дня основания

В минувшие выходные Вологда отметила свой юбилейный день рождения. Старт праздничным мероприятиям дали ровно в полдень на Кремлевской площади. Вологжан и гостей города поздравили первые лица региона и города.

- Сегодня в Вологду приехали тысячи туристов со всей страны, и это показатель того, что город Вологда занимает достойное место на карте страны,- начал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Губернатор отметил, что, по мнению экспертов, Вологда входит в десятку лучших городов по развитию туризма, семейного и новогоднего отдыха, имеет огромные достижения, как в культуре, так и в промышленном производстве.

- Чтобы город продолжал динамично развиваться, строятся новые микрорайоны, социальные объекты, дороги, путепроводные развязки. Буквально вчера мы приступили к строительству самой крупной образовательной школы в Вологде, двери которой откроются 1 сентября следующего года. В начале августа мы приступаем к строительству обхода города Вологды. Объем инвестиций более 10 миллиардов рублей. И уже в следующем году транзитный поток транспорта уйдет из центра Вологды, и Вологда вздохнет свободно,- добавил глава региона.

Председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко пожелал областной столице с каждым годом становиться краше, комфортнее и зеленее. В качестве подарка от депутатов ЗСО он вручил администрации города подарочный сертификат на установку 34 скамеек.

- Места, где они будут установлены, предстоит решить вологжанам, - подчеркнул Андрей Николаевич.

Мэр города Андрей Травников поздравил с праздником вологжан, гостей города и поблагодарил всех, кто помогает городу и поддерживает его.

- Я хотел бы сегодня высказать слова благодарности тем людям, которые помогают и поддерживают Вологду: нашим сенаторам Юрию Матвеевичу Воробьеву и Николаю Васильевичу Тихомирову, губернатору Вологодской области Олегу Александровичу Кувшинникову, членам правительства, нашим землякам, членам землячества в городе Москве и Санкт-Петербурге, всем тем людям, кто живет с Вологдой в душе. Также я хотел поблагодарить всех гостей сегодняшнего праздника. Действительно в Вологду приехали тысячи, тысячи людей из разных регионов и стран всего мира.

Глава города Юрий Сапожников отметил гармоничное переплетение многовековой истории города с Вологдой современной и подчеркнул, что, несмотря на то, что город развивается, Вологда сохранила позиции исторического и экономического центра, при этом не утратила духовности.

Масштабные праздничные гуляния с участием творческих коллективов Вологды прошли на площадях города в субботу и воскресенье. В программе праздника были концерты, ярмарки, выставка ретро-автомобилей, спортивные состязания и театрализованные представления.