Череповецкий завод металлоконструкций выставили на торги за 247,1 млн рублей

Банкротящийся Череповецкий завод металлоконструкций вновь выставили на торги. Соответствующая информация появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Движимое и недвижимое имущество предприятия предлагают приобрести за 247,1 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа.

Это уже третья попытка продать завод, первая была в декабре прошлого года, предприятие реализовывали за 308 млн рублей. Вторые торги были назначены на 28 апреля, тогда движимое и недвижимое имущество ЗАО «Череповецкий завод металлоконструкций» оценили уже в 277,99 млн рублей. Сейчас цену снова пришлось снизить, так как на предыдущие торги не было подано ни одной заявки. Если ситуация повторится, не исключено, что в будущем завод будут продавать по минимальной цене – 150 млн рублей.