В Вологде бывший работник предприятия угнал у фирмы служебную «ГАЗель»

Вологжанин угнал «ГАЗель» со своего предыдущего места работы и собирался продавать ее по частям, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К вологодским полицейским поступило сообщение от представителя одной из организаций, занимающейся приемом металла. По его словам, неизвестный похитил служебный автомобиль «ГАЗель», припаркованный во дворе организации.

Полицейские установили, что злоумышленник проник на территорию организации в ночное время. С помощью газорезки он сбил замок на воротах, забрался в машину и уехал на похищенной машине. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний бывший работник фирмы. Подозреваемый пояснил полицейским, что похитил автомобиль, чтобы добраться на нем домой в один из населенных пунктов, расположенных в Вологодском районе. После этого он хотел разобрать "ГАЗель" на запчасти и продать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.