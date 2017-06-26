Вологодских чиновников, запаздывающих с ответами уполномоченному по защите прав бизнесменов, будут штрафовать

26.06.2017 [Общество]

В Вологодской области ввели административный штраф для чиновников, которые затягивают сроки ответа на запросы от уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующие поправки в региональные законы «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей» и «Об административных правонарушениях» приняли парламентарии ЗСО.

- В областном законе отсутствовал закрепленный срок, за который представители региональных властей должны ответить Уполномоченному. Согласно статистике, в 2015-ом году порядка 10 процентов ответов на обращения, которые омбудсмен направил представителям власти, были даны с опозданием. В 2016-ом году этот процент был ниже, однако это все равно подрывает доверие к институту уполномоченного, - пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Денис Долженко.

Теперь, согласно новому закону, региональные органы власти должны будут предоставить омбудсмену всю необходимую информацию в течение 15 дней. Установлена также ответственность для должностных лиц за несоблюдение этого срока: штраф от одной до трех тысяч рублей.

Тэги: чиновники, штрафы
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