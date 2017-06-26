В Череповце осудили группу молодых людей, напавших на прохожего за отказ дать сигарету

В Череповце суд вынес приговор четверым молодым людям, которых обвиняли в нападении на прохожего и угоне автомобиля. 26-летний и 19-летний юноши, а также их 16-летняя и 20-летняя подруги совершили преступление в марте прошлого года.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, в ночь на 5 марта 2016 года на одной из улиц Череповца компания молодых людей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попросили прохожего поделиться сигаретой. После отказа мужчины 19-летний парень начал избивать прохожего, а остальные к нему присоединились. У 49-летнего череповчанина они похитили сотовый телефон, деньги, пачку сигарет, связку ключей и портмоне с автодокументами, а также ключи с чипом сигнализации от машины «Chery».

Следствие установило, что 16-летняя череповчанка, схватив потерпевшего за одежду, перетащила его к подъезду дома, при этом из кармана мужчины выпала визитница с 2 банковскими картами. Пока молодые люди безуспешно пытались обналичить их в банкомате, девушки «присматривали» за потерпевшим. При этом 16-летняя девушка достала нож и вместе с 20-летней обвиняемой нанесла мужчине ранения. После чего оставили потерпевшего на месте происшествия и присоединились к приятелям. Все вместе они угнали автомобиль пострадавшего, а затем бросили машину в лесном массиве в районе Северного шоссе.

«Скорую помощь» для пострадавшего вызвал один из жильцов ближайшего дома. Медики диагностировали у череповчанина челюстно-лицевую травму и множественные переломы ребер.

В зависимости от роли каждого 26-летний мужчина и 19-летний парень, участвовавшие в грабеже, а также 20-летняя и 16-летняя девушки признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), части 2 статьи 166 УК РФ (угон транспортного средства группой лиц), и частью 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговором суда старшему из подсудимых назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 19-летнему череповчанину - 4 года лишения свободы, старшей из девушек – 5 с половиной лет лишения свободы, несовершеннолетней череповчанке – те же 5,5 лет лишения свободы, но с отбыванием в воспитательной колонии.