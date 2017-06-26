ООО ПИИ "Севзапдорпроект" сердечно и искренне поздравляет коллектив АО КБ "Северный Кредит" с днем рождения
26.06.2017 [Новости компаний]
За годы наших с вами партнерских отношений Банк заслужил безупречную деловую репутацию, уважение коллег и доверие клиентов. Банк с честью выдержал все испытания временем и стал для нас гарантом надежности и стабильности.
Это не просто заслуга слаженно работающего коллектива, но и результат высокого доверия, проявленного со стороны всех ваших клиентов.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, удачи, финансового благополучия и дальнейшего процветания Банку "Северный Кредит"!
С уважением,
ООО ПИИ "Севзапдорпроект"
26.06.2017 [Общество]
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