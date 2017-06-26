ООО ПИИ "Севзапдорпроект" сердечно и искренне поздравляет коллектив АО КБ "Северный Кредит" с днем рождения

За годы наших с вами партнерских отношений Банк заслужил безупречную деловую репутацию, уважение коллег и доверие клиентов. Банк с честью выдержал все испытания временем и стал для нас гарантом надежности и стабильности.

Это не просто заслуга слаженно работающего коллектива, но и результат высокого доверия, проявленного со стороны всех ваших клиентов.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, удачи, финансового благополучия и дальнейшего процветания Банку "Северный Кредит"!

С уважением,

ООО ПИИ "Севзапдорпроект"