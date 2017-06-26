Фестиваль северорусской кухни «Морошка» пройдет в Тотьме и селе им. Бабушкина в июле

26.06.2017 [Культура]

Гастрономический фестиваль традиционной северорусской кухни «Морошка» пройдет с 17 по 23 июля в Тотьме и селе имени Бабушкина.  

Тема фестиваля этого года – солевой промысел, исторически связывающий тотемские и бабушкинские земли. Соль в 17 веке была главным экспортным товаром тотемской земли, а местные купцы за счет этого получали свои капиталы, сообщает отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского района.

Зрителей ждет насыщенная дегустационная и экскурсионная программа. Это кулинарные презентации, мастер-классы от шеф-поваров, театрализованное представление «Как солевары в старину» и традиционные песенные и частушечные перепевы. Гости фестиваля смогут пообедать сухонским лещем с морошковым соусом, попробовать настоящие севернорусские разносолы и тотемскую «кислуху». В дни фестиваля все желающие смогут совершить экскурсии по «соляным» местам Тотьмы и села им. Бабушкина, сразиться в интерактивном турнире «Соль земли»,  а также посетить кулинарные мастер-классы по приготовлению других блюд традиционной кухни.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном туристическом сайте Тотемского района.

Тэги: фестивали, Туризм
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