В Сямженском районе в реке обнаружили тело 8-летнего мальчика

В Сямженском районе в реке обнаружили тело ребенка. 8-летний мальчик уехал из дома на велосипеде накануне днем и не вернулся.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, информация об исчезновении 8-летнего мальчика в деревне Рассохино Сямженского района поступила к правоохранителям вечером 25 июня. По данным следствия, в воскресенье около 14:30 мальчик ушел гулять, взяв велосипед. Вечером домой он не вернулся. Отметим, что мальчик гостил в Сямженском районе у бабушки.

В ходе поисков сегодня утром в воде местной речки обнаружили тело самого ребенка, а у воды – велосипед погибшего.

При осмотре тела следователи повреждений на нем не обнаружили. Назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение