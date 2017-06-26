В Вологде ищут свидетелей смертельного ДТП на Пошехонском шоссе

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 19 марта в Вологде возле дома №30 на Пошехонском шоссе. Напомним, 25-летняя девушка за рулем «Пежо 308» сбила на «зебре» трех пешеходов, один из них скончался на месте.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефону в дежурную часть ГИБДД 72-00-82 или по телефонам 76-36-66, 78-58-60.