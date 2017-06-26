«Девять столетий Вологды»: сражения, балы и танцы революции

26.06.2017 [Культура]

Театрализованное представление "Девять столетий Вологды" показали жителям областной столицы в День города на площади Революции.

Первая часть шоу была посвящена основанию Вологды. В честь монаха Герасима, который в 1147 году на Кайсаровом ручье  основал Троицкий монастырь, прозвучала кантата Михаила Гоголина  «Песнь преподобному Герасиму».

С конца XIII века Вологда становилась местом междоусобной борьбы князей  Новгорода, Твери и Москвы. Антураж древних сражений перед вологжанами представили реконструкторы из клуба «Исток», одетые в костюмы той эпохи и вооруженные булавами и щитами.

Вологда принимала у себя царей и императоров.  Иван Грозный, Петр Первый и Александр I в разное время посещали Вологду. Визиту высших особ был посвящен вальс «Академии балов».

Вообще, начало XIX века для Вологды было отмечено балами в честь приезжих гостей. Участники «Академии балов» в старинных костюмах исполнили перед вологжанами вальс и полонез. Приковывала взгляды вологжан спустившаяся сверху светящаяся люстра.

Длинные красные платья, устремленный в будущее взгляд,  – приход Революции в Вологду символизировали танцующие девушки.

После революции Вологда стала расти вместе со страной. Время индустриализации середины XX века перед вологжанами представили участники студии «Арт-идея» и «Талисман». Одетые в рабочую форму, они исполнили зажигательный танец.

Современная Вологда соединяет в себе старину и современность. Поэтому столицу области в XXI веке представили девушки в кружевных белых нарядах и кокошниках.

Все время представления для вологжан играл камерный оркестр Александра Лоскутова. В завершении  театрального вечера для зрителей прозвучала песня «Вологда».

Тэги: День города
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