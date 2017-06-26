Дни архитектуры стартуют в Вологде 29 июня

Фестиваль «Дни архитектуры в Вологде» пройдет в областной столице с 29 июня по 5 июля.

- "Человек в фокусе" - тема фестиваля этого года. Мы постараемся затронуть все аспекты взаимодействия города и его жителей. Вместе с вами мы будем проектировать новые общественные пространства, изучать историю города, говорить о правильном транспорте для современной Вологды, - пишут организаторы в официальной группе фестиваля в социальной сети.

Участники фестиваля услышат лекции о создании детских пространств в городе, озеленении, общественном транспорте. Ознакомиться с программой «Дней архитектуры» можно в официальной группе фестиваля в социальной сети.