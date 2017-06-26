Следователи начали проверку по факту исчезновения 7-летнего мальчика в Череповецком районе

26.06.2017 [Происшествия]

Череповецкие следователи начали проверку по факту исчезновения 7-летнего Даниила Цуканова. Об этом в понедельник утром сообщило региональное управление следственного комитета.

- Следствие проверяет всю информацию об обстоятельствах происшествия, устанавливается местонахождение ребенка, а также мужчины, действиям которого будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, мальчик пропал в минувшую субботу, 24 июня. В 10 утра из дома в деревне Ванеево его забрал отец, Андрей Цуканов. Они вместе уехали на машине "Баргузин", но в назначенное время папа ребенка не вернул и на связь не вышел.

Рост Даниила - 120 сантиметров, он нормального телосложения. У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в светлые брюки, зеленую кофту с белым мехом на капюшоне, серо-голубую кепку, синие носки, серые с зеленым сандалии. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 911 505 68 98 или 02.

По данным официального сайта мэрии Череповца, ранее отец мальчика, Андрей Цуканов, уже попадал в поле зрения силовых структур. В июле 2015 года судебные приставы организовали операцию по изъятию у Цуканова автомобиля его бывшей девушки.

Приставам пришлось блокировать джип двумя машинами, так как имелись основания полагать, что водитель попытается скрыться.

Тэги: пропал ребенок, поиск детей
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