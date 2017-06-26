Приставы разыскали собственника вологодских гаражей в Ростове-на-Дону
Вологодские приставы взыскали трехмиллионный долг с жителя Ростова-на-Дону. Мужчина - собственник семи земельных участков с двумя гаражами в Вологде, но налоги за них не платил.
В итоге у него накопилась задолженность в 3,4 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Приставы наложили арест на участки. Держать связь с должником оказалось трудно, поскольку он является жителем Ростова-на-Дону.
- Вологодские судебные приставы направили в адрес ростовских коллег поручение о необходимости выйти по месту проживания должника с целью проверки его имущественного положения. Но визит не состоялся, поскольку мужчина, взволнованный арестом своих земельных угодий, полностью проплатил налоговую задолженность, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.