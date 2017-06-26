Череповчанка выиграла 50 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»

26.06.2017 [Общество]

Жительница Череповца Элла Рыжкова накануне выиграла 50  тысяч рублей, задав вопрос на телеигре «Что? Где? Когда?». Команда знатоков Виктора Сиднева не сумела на него правильно ответить.

- Это необычное приспособление становится совершенно бессмысленным без известного вам приспособления, которое находится у нас за кулисами. Для какого процесса придумана эта ложка, и что у нас за кулисами?- озвучил вопрос ведущий.

Знатоки предположили, что ложка может использоваться для заваривания чая, однако этот вариант оказался неверным. Оказалось, что ложка такой необычной формы используется для нанизывания шашлыка на шампур.

 

 

Фото: скриншоты с записи передачи на 1tv.ru
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