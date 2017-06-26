В Вытегорском районе «Нива» опрокинулась в кювет: три человека пострадали

В Вытегорском районе «Нива Шевроле» опрокинулась в кювет, три пассажира машины получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в минувшую субботу, 24 июня, около трех часов дня на 2 километре автодороги Демино – Ольково. Пьяный 41-летий мужчина не справился с управлением автомобилем и допустил его съезд в кювет, там «Нива» опрокинулась. В аварии получили травмы пассажиры машины. Так, у 45-летнего мужчины перелом грудины и ребер, травмы тазобедренного сустава, закрытая черепно – мозговая травма и ссадины на лбу. 37-летняя женщина, также ехавшая в «Ниве», получила перелом костей голени. У 41-летнего мужчины вывихнуто плечо.