В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика

25.06.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе идут поиски 7-летнего Даниила Цуканова. Накануне в 10 часов утра мальчика забрал из дома в деревне Ванеево его отец, Андрей Цуканов. Они вместе уехали на машине "Баргузин", но в назначенное время папа ребенка не вернул и на связь не вышел, сообщает группа поисково-спасательного отряда "Ты не один" в социальной сети. 

Известно, что  ранее судом Андрей Цуканов был ограничен во времени общения с сыном. Машина, на которой увезли ребенка, найдена у гаража. О местонахождении мальчика в настоящий момент ничего не известно.

Рост Даниила - 120 сантиметров, он нормального телосложения. У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в светлые брюки, зеленую кофту с белым мехом на капюшоне, серо-голубую кепку, синие носки, серые с зеленым сандалии. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 911 505 68 98 или 02.

Тэги: поиск детей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию
Бесплатная реабилитация в вологодском санатории "Новый источник"
Глава Сокольского района написал заявление об отставке
В Вологде 17-летний подросток за рулем «Land Cruiser» сбил пешехода на «зебре»
В Красавино пенсионерка, в дом которой врезалась иномарка, осталась без жилья
В Тарногском районе третий день ищут девятилетнюю девочку, которая упала в реку
Житель Вологды заработал 1,7 млн рублей на торговле несуществующими деревянными срубами
Предприниматель из Грязовецкого района, незаконно вырубивший лес на 60 млн рублей, осужден условно
В жанре хоррор
В Череповце на пенсионерку напал ее кот
23.06.2017 [Общество]

Медведи из крапивы, долбленые лодки, жемчужное шитье: ярмарка народных промыслов открылась в Вологде

1046
0
20.06.2017 [Общество]

Блюда кухонь народов мира смогут попробовать вологжане в День города

1139
0
05.06.2017 [Культура]

В День города жители и гости Вологды смогут бесплатно посетить некоторые музеи

1704
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика
Вологжане завоевали золото и серебро на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров
Правильно удалить клеща и избежать опасных заболеваний – энцефалит, боррелиоз – помогут в частном травмпункте клиника «Вита»
Итоги учебного года: не только оценки, но и болезни школьников.
Подъезд к стадиону "Локомотив" в Вологде ограничат 25 июня
Лучший робот России «работает» в Вологдаэнергосбыте
В Вологде открылся детский сад на улице Доронинской
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

3040
0
25.06.2017 [БлогоVO]

Ой, все! Пишу Путину!

307
0
24.06.2017 [Обзор Прессы]

Прекратите предъявлять детям неадекватные требования

584
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика