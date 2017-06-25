В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика

В Череповецком районе идут поиски 7-летнего Даниила Цуканова. Накануне в 10 часов утра мальчика забрал из дома в деревне Ванеево его отец, Андрей Цуканов. Они вместе уехали на машине "Баргузин", но в назначенное время папа ребенка не вернул и на связь не вышел, сообщает группа поисково-спасательного отряда "Ты не один" в социальной сети.

Известно, что ранее судом Андрей Цуканов был ограничен во времени общения с сыном. Машина, на которой увезли ребенка, найдена у гаража. О местонахождении мальчика в настоящий момент ничего не известно.

Рост Даниила - 120 сантиметров, он нормального телосложения. У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в светлые брюки, зеленую кофту с белым мехом на капюшоне, серо-голубую кепку, синие носки, серые с зеленым сандалии.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 911 505 68 98 или 02.